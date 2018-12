Auto si ribalta dopo lo scontro

Spettacolare incidente stradale, domenica 23 dicembre intorno alle 12, in via Biturgense a Cerbara. Nei pressi dell’incrocio con via Tifernate, di fronte a Edilgiorni, una Fiat Panda, alla guida della quale vi era un 19enne di San Giustino, si è infatti ribaltata, dopo essersi scontrata con una Volvo guidata da un altro sangiustinese di 26 anni. La conducente della Fiat Panda è stata portata in ospedale da un’autoambulanza del 118 ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per i soccorsi sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. All’origine dell’incidente c’è stata una mancata precedenza all’altezza all’incrocio.