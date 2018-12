Ciclista investito in pieno centro

Ciclista investito nel tardo pomeriggio di sabato 22 dicembre in centro storico a Foligno. Il fatto è accaduto intorno alle 18. L’uomo, un 50enne in sella ad una bicicletta, stava percorrendo via XX settembre in direzione ponte della Liberazione quando, all’altezza dell’incrocio con via Bolletta, è stato investito da un’auto che sopraggiungeva da Porta Firenze. L’uomo, a causa dell’urto, è caduto a terra ed è stato prontamente soccorso da alcuni passanti, oltre che dal giovane alla guida dell’automobile.



Servizio integrale a cura di Susanna Minelli sul Corriere dell'Umbria del 23 dicembre