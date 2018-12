Vandali in azione a Fontivegge

Campanelli bruciati e contenitori dell’immondizia prima divelti e poi dati alle fiamme. E’ questo il bilancio di una notte di vandalismo nella zona della stazione di Fontivegge. Il fatto, per l’esattezza, è avvenuto in una traversa di via Campo di Marte, vicino alla sede della Cisl, dove i soliti balordi sono entrati in azione tra venerdì e sabato notte mettendo a ferro fuoco la zona. Erano circa le due quando alcuni residenti hanno sentito rumori strani, un forte odore di bruciato e poi, affacciandosi alle finestre, le fiamme dei piccoli roghi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e poi i carabinieri che stanno portando avanti le indagini.

