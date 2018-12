Tassa sui rifiuti, in arrivo 38.200 solleciti di pagamento

Manovra, voto su maxi-emendamento rinviato, caos in aula, il racconto in 200 secondi

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2018 Manovra, voto su maxi-emendamento rinviato, caos in aula, il racconto in 200 secondi Rinviato il voto di fiducia in aula al Senato sulla Legge Bilancio. Il maxi-emendamento sul quale il Governo porrà la fiducia, era previsto in aula alle 16:00 di venerdì, ma in seguito alla riunione dei capigruppo è stato rinviato a sabato alle 12:00. Momenti di tensione a ...