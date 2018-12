Ternana a Ravenna. De Canio su Diakité: "Convivenza impossibile"

Rottura totale con Diakité, non esiste un problema Vantaggiato e la Ternana si tirerà fuori da questo momentaccio. Tanta carne al fuoco per il tecnico De Canio alla vigilia della sfida di sabato pomeriggio in trasferta contro il Ravenna (ore 18.30). Le Fere vivono un periodo di flessione sia sotto il profilo dei punti che delle prestazioni e i tifosi contestano: in più l’infermeria è piena (sei gli assenti a Ravenna) e in settimana è scoppiato anche il caso Diakité. Il tecnico nella conferenza stampa della vigilia è netto sul difensore: la “convivenza è impossibile”.