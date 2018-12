Il Benfica su Dragomir, ma il Perugia non lo molla. Goretti: "A gennaio non si muove"

Il Benfica ha messo nel mirino Vlad Dragomir (1999). La notizia di mercato, lanciata nel corso della settimana dai maggiori siti rumeni di sport, ha trovato conferma in Italia: un emissario del club lusitano ha infatti contattato il Perugia. Il club biancorosso ha cortesemente registrato l’interesse senza andare oltre. Infatti Goretti fa sapere che a gennaio Dragomir “al 100% non si muoverà da Perugia”. In estate poi si vedrà perché il ragazzo pare sia, giustamente, molto ambizioso e non può restare indifferente rispetto a un club che milita in Champions League. Va pure sottolineato che il Benfica ha chiesto delle informazioni generiche sulla mezzala, che in estate il Perugia ha prelevato dall’Arsenal U23, senza formulare una vera e propria offerta In Romania circolano cifre vertiginose ma non ci sono riscontri. Di sicuro il procuratore di Dragomir, Catalin Samarsan, nei prossimi mesi dovrà fare valutazioni importanti considerando che anche altri club, tra cui quattro italiani (Atalanta, Bologna, Cagliari e Udinese), hanno messo gli occhi sulla mezzala rumena. E poi non è solo il Perugia a non voler ascoltare offerte per la sessione di gennaio - a proposito la Figc su proposta della Lega di A chiederà alla Fifa di ampliare la finestra invernale sino al 31 - ma la parte “italiana” dell’entourage della mezzala rumena spinge per lasciarla a Perugia anche nel girone di ritorno. Tutte le parti in causa concordano sul fatto che Dragomir ha fatto vedere solo una parte del suo potenziale e completare una stagione da titolare in B può essere fondamentale nel processo di crescita. Dragomir, arrivato senza grandi strilli, si è subito imposto nel Perugia guadagnandosi una maglia da titolare (12 presenze tutte dal primo minuto, un gol e un assist il suo score sino a ora) e dimostrando temperamento e grande intelligenza calcistica. Deve migliorare nella continuità all’interno dei 90’ ma le sue qualità non sono sfuggite. E infatti i vari osservatori hanno riempito gli spalti per relazionare i rispettivi club sulle performance del rumeno che ha dimostrato anche una notevole duttilità tattica.