Lo credono morto, invece guarda il telefono

Da lontano sembrava fosse morto e per questo motivo è stata chiamata la polizia locale. E' successo a Gubbio vicino al teatro romano. Nel parco è stato visto un uomo sdraiato per terra immobile, tanto che qualcuno ha pensato che si fosse sentito male o che peggio fosse morto. Gli agenti sono andati a verificare scoprendo che si trattava di un uomo extracomunitario che si era sdraiato e stava guardando il telefonino. Certo una scelta un po' fuori dal comune dato che in questi giorni di gelo pare davvero strano aver voglia di sdraiarsi sull'erba, ma l'uomo ha replicato: "Qui posso stare, non disturbo nessuno".