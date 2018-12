Arrivano le case sugli alberi per i turisti

Primo regolamento comunale dell’Umbria per la costruzione di case sull’albero per turisti molto romantici e avventurosi. È arrivato nella mattina di giovedì 20 dicembre all’unanimità il via libera del consiglio comunale alla pratica istruita su input di un albergatore che, alla fine del 2017, aveva chiesto al municipio un parere proprio per realizzare una casa sull’albero.



Servizio integrale a cura di Chiara Fabrizi sul Corriere dell'Umbria del 21 dicembre