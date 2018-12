Caritas, c'è chi chiede aiuto anche per il funerale

Talmente poveri da non avere nemmeno i soldi per pagare le spese dei funerali dei propri cari. Storie raccapriccianti, storie di persone disperate che giungono agli sportelli di assistenza della Caritas diocesana di Foligno sempre più di frequente per chiedere aiuto. “Quest’anno ci siamo ritrovati di fronte a situazioni molto difficili. Prima d’ora ci capitava di rado di dover far fronte a problemi di questa natura", spiega il direttore Mauro Masciotti.



Servizio integrale a cura di Susanna Minelli sul Corriere dell'Umbria del 21 dicembre