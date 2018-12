Sospetta meningite in un 27enne ternano

Chiuso l'aeroporto di Gatwick per avvistamento di droni

Roma, (askanews) - Aeroporto di Gatwick, a Londra, chiuso per nuovi avvistamenti di droni. Ritardi e voli cancellati per 10mila passeggeri a pochi giorni dalle feste di Natale. "I voli da e per Gatwick restano sospesi, a causa di attività di droni. Non mettetevi in viaggio verso l'aeroporto prima di aver verificato con la vostra compagnia", scrive su Twitter l'aeroporto di Gatwick, il secondo più ...