Novità sulla crisi Astaldi

Pronti a bloccare la strada, a far valere le proprie ragioni fermando il traffico sulla Perugia-Ancona. Il clima che tira tra costruttori e altri imprenditori che devono avere i soldi da Astaldi per i lavori eseguiti, è incandescente. A questi si aggiungono le maestranze che sono rimaste praticamente a piedi a causa del blocco dei cantieri. E l’intenzione, se non verranno fuori soluzioni nel breve periodo, è quello di manifestare su quella stessa strada che hanno contribuito a costruire. Tutti insieme, Ance, Confartigianato, Cna, Fillea_Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil vogliono dire basta a questo scarica barile di cui nessuno è responsabile. Uno scaricabarile che ha trovato la sua ultima espressione nel rimpallo di competenze tra il ministero dei Trasporti e quello dello sviluppo economico. Toninelli, in pratica, scarica la patata bollente al collega Luigi Di Maio.

