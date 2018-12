"Noi precari che aiutiamo a trovare lavoro ai disoccupati"

Precari che cercano di trovare lavoro o migliorare le condizioni d’impiego di disoccupati, giovani neolaureati e cassintegrati. Il paradosso, tutto italiano, tocca anche l’Umbria dove una decina di operatori dell’Anpal Servizi, agenzia del ministero del Lavoro, con quote nel capitale azionario del ministero del Tesoro, utilizza operatori con contratti a progetto e a tempo determinato. La vertenza Anpal è già scattata su tutto il territorio nazionale e riguarda anche i circa 10 addetti che operano in Umbria, principalmente nella sede perugina. Si tratta di precari da oltre 14 anni che si occupano sia dei rapporti con gli istituti scolastici nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro sia all’interno dei Centri per l’impiego e della regione a supporto delle politiche del lavoro, delle crisi aziendali, degli ammortizzatori sociali, degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori operanti nelle aziende colpite dal sisma.

