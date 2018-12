Le rapine violente della banda del taser: primi interrogatori

Sei colpi nel giro di quattro mesi. Furti e rapine quasi sempre violenti. Hanno puntato la pistola elettrica contro una donna, “azionandola a fasi alterne” all’altezza del volto, minacciando l’amica con un altro taser. Tutto per rubare la Suzuky Swift che gli sarebbe servita il giorno dopo per razziare di 17.370 euro - arma da fuoco in mano contro il titolare - alla sala giochi Las Vegas di Corciano. Il fatto è avvenuto la notte del 1 febbraio 2018 nel parcheggio di Borgonovo. E’ quanto emerge dall’ordinanza di arresto - firmata dal gip del tribunale di Perugia Piercarlo Frabotta - dei 14 della banda che utilizzava dissuasori elettrici (taser) e spray al peperoncino per rapine e furti messi a segno tra il Perugino e Arezzo da gennaio a maggio 2018. Da lunedì 17 dicembre scattano gli interrogatori dei 9 in carcere e i 5 ai domiciliari. Lo spray urticante è stato spruzzato contro il dipendente della Ricci Bitti Videogames che stava depositando 36mila euro nello sportello Unicredit di Ellera di Corciano: dopo essere stato accecato è stato preso “a calci e pugni” da due dei rapinatori. Peccato per loro che proprio questo colpo è stato commesso a bordo di una Golf di proprietà di uno di loro. Particolare utile ai carabinieri -e al pm Mario Formisano titolare dell’inchiesta - per far scattare le prime due ordinanze di custodia cautelare il giugno scorso. Dai primi interrogatori sono emersi gli elementi che hanno permesso agli inquirenti di sgominare la banda.

Servizio completo nell'edizione del 16 dicembre del Corriere dell'Umbria