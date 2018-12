Nasce una nuova banca

Potrebbe chiamarsi Banca Centro il nuovo istituto che nascerà dalla fusione tra Bcc Umbria e Banca Cras. La lettera di intenti con la quale i vertici delle due banche, rispettivamente Palmiro Giovagnola e Florio Faccendi, hanno dato il via libera all’iter che porterà entro maggio a questa unione, è stata firmata venerdì mattina. Un passaggio obbligato per poi approdare, come già deliberato e deciso, in Iccrea, l’Istituto centrale del credito cooperativo che dovrebbe partire a febbraio. Anche se il progetto era avviato da tempo, con contatti e incontri, la decisione di unirsi apre un nuovo, importante scenario nell’ambito bancario locale e in quello nazionale. La fusione porterà ad avere una banca con 420 dipendenti, 17 mila soci, 62 filiali, divise quasi equamente tra Bcc Umbria e Cras e 70 mila clienti.

