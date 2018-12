Arrivano 50 mila euro per la scuola

Pronto il progetto da 50mila euro per il complesso di Villa Redenta che accoglie provvisoriamente la scuola dell’infanzia “Prato Fiorito”. La giunta comunale di Spoleto ha infatti approvato il piano esecutivo relativo ai lavori, progetto elaborato dell’assessorato ai lavori pubblici. Nel dettaglio è prevista la realizzazione del cappotto termico integrale e della sostituzione degli infissi. Sono opere che consentiranno una riqualificazione dell’immobile e l’innalzamento degli standard qualitativi all’interno della scuola. L’intervento è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 del Comune ed è finanziato tramite un contributo regionale che fa parte del fondo per le spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, per interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.