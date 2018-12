Entrano dal terrazzo e svaligiano un appartamento

Ancora furti in appartamento. Questa volta i ladri sono entrati in azione a Lama di San Giustino, sono saliti da una grondaia e poi hanno hanno forzato una finestra. Hanno messo tutto sotto sopra in cerca di oro e soldi e non si sono preoccupati per della sirena dell'allarme che suonava.

Servizio completo nell'edizione del 15 dicembre del Corriere dell'Umbria