Campionissimo: Agnese Duranti stacca Cristian Marianelli

Sta volando leggera sempre più in alto. La "Farfalla" Agnese Duranti ha preso decisamente la testa della classifica di Campionissimo, l'iniziativa del Corriere dell'Umbria, giunta alla terza edizione. Sono i lettori a determinare il successo dei campioni umbri, dieci scelti dal Corriere, che si sono distinti nel 2018 e che potranno far volare fino al 31 dicembre alle 24. Per esprimere le preferenze, bisogna digitare www.corrieredellumbria.it e cliccare nell'apposita sezione di Campionissimo e quindi esprimere il voto.

La corsa, dunque, si fa sempre più intensa e in testa lo scontro è a due, fra Cristian Marianelli, podista di 42 anni che è partito forte, sulla scia dell'exploit alla Maratona di New York (primo degli italiani e 49esimo assoluto) e la ginnasta spoletina di 18 anni, che adesso ha preso decisamente la testa con 865 voti. Marianelli è secondo con 662. Sul gradino più basso del podio, c'è Riccardo Menciotti (nuoto paralimpico, Terni) con 328 preferenze. Al quarto posto la più giovane del lotto dei pretendenti, ovvero Melissa Fracassini (atletica, San Mariano di Corciano) con 330 voti. In quinta piazza c'è Matteo Mulas (canottaggio, Terni) con 209 voti, sesta Michela Pezzetti (karte, Perugia), per lei 147 voti, settimo Alessandro Cappelletti (basket, Spoleto) con 45, ottavo Alessio Foconi (scherma, Terni) 41, nono Gino Sirci (presidente della Sir volley) 33 e decimo Federico Cherubini (diesse della Juventus) con 14 voti.