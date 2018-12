In Umbria le sagre aiutano la prevenzione

Oltre 17.000 euro: è questa la cifra raccolta nel 2018 con il progetto Sagra Solidale. L’biettivo è stato raggiunto grazie all’impegno di ventitrè Pro Loco dell’Umbria. I risultati sono stati presentati mercoledì mattina a Perugia in conferenza stampa, nella sala Fiume di palazzo Donini. Giuseppe Caforio, presidente Aucc onlus ha ringraziato con forza tutte le organizzazioni territoriali.“Le pro loco rivestono un ruolo che si può definire“sentinella”. Consentono all’equipe AUCC di individuare i bisogni dei cittadini e di rispondere tempestivamente. Hanno inoltre un ruolo di protezione e salvaguardia del territorio. Con l’adesione al progetto Sagra Solidale, oggi le Pro Loco rivesto anche un prezioso ruolo sociale”. L’impegno delle Pro Loco non si limita infatti alla raccolta di fondi. I presidenti e gli organizzatori delle sagre, che conoscono il territorio e i bisogni dei propri concittadini, svolgono un lavoro sociale prezioso perché mettono in contatto diretto la persona che necessita di sostegno con l’équipe medica dell’Aucc e viceversa, segnalando all’Associazione richieste di aiuto. Tale operazione consente all’Aucc di operare in modo tempestivo ed efficace in un territorio dispersivo come quello dell’Umbria. Tra i presenti l'assessore regionale alla sanità Luca Barberini, l'assessore del Comune di Perugia Massimo Pareri e Cinzia Celli, medico palliativista dell’equipe Aucc onlus.