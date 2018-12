Ladri saccheggiano tre case

Ladri in azione, nel cuore della notte, in una villa isolata situata in località Migianella, alle porte di Umbertide. I malviventi, una volta piombati all’interno da una finestra esterna, si sono appropriati di due orologi d’oro e di alcuni contanti. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Città di Castello. Doppio colpo anche nella zona sud di Città di Castello.

