Svolta per le ex comunità montane

Questa volta dovrebbe essere davvero quella buona. Con la fine del 2018 la Regione dice addio una volta per tutte alle ex Comunità montane. Già erano ex perché, con la legge del 2011 sarebbero dovuto scomparire e confluire nelle Unioni dei Comuni. Poi invece tra alti e bassi, tra i quali la scomparsa e ricomparsa delle Province, sono rimaste in vita. Sempre da ex perché di fatto sono in fase liquidatoria ma con in carico circa 15 milioni di debiti e 145 addetti, tra tecnici e impiegati che ora passeranno all’Afor, l’Agenzia forestale. Il via libera è arrivato con l’approvazione del disegno di legge ordinamentale che prevede una serie di riforme, tra cui questa delle Comunità montane. Da cinque enti si passa a un unico organismo, l’Agenzia forestale che aveva già acquisito le funzioni e gli operai delle Montane.

