Nube arancione all'Ast, allarme tra i cittadini - Video

A Terni una colonna di denso fumo di colore arancione si è levata improvvisamente dalle ciminiere delle acciaierie di viale Brin nel pomeriggio di domenica 9 dicembre. L'Ast fa sapere che "durante il normale trasporto di una siviera contenente acciaio fuso, per cause in corso di accertamento, si è registrata un’emissione improvvisa e imprevista di fumi. L’evento si è esaurito nel giro di pochi minuti e non si è ripetuto nelle colate seguenti". L’azienda ha informato l’Arpa che ha inviato i propri tecnici sul posto. Ovviamente c'è allarme tra i cittadini. Un episodio di tale portata, infatti, non si era mai registrato in passato.

Guarda il video della nube