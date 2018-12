Nonno Santino festeggia 100 anni

Santino Rossi, nato a Città della Pieve l’8 dicembre 1918, compie oggi 100 anni a Piegaro, luogo in cui vive e ha trascorso gran parte della sua vita, dedito alla famiglia, all’agricoltura e alla caccia. Ha partecipato alla Seconda guerra mondiale e fu chiamato in servizio in una missione a combattere contro le truppe britanniche (in Libia) dalle quali fu tenuto prigioniero per diversi anni in Inghilterra. Per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dal caro nonnino (quest’anno diventato perfino trisnonno) saranno presenti la figlia, il genero, i nipoti i pronipoti e i parenti, con la presenza del sindaco Roberto Ferricelli: “Portiamo a Santino gli auguri da parte di tutta la comunità”.