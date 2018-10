Affiorano resti antichi dal cantiere

Durante i lavori per la ripavimentazione di via Cairoli gli operai mentre stavano facendo degli scavi hanno scoperto dei resti antichi e hanno immediatamente di aver trovato qualche cosa di importante. Da lì la segnalazione agli esperti. Si tratta di coppi e tegole che passano ora allo studio degli archeologi. Probabilmente risalgono ad epoca romana. Sono stati rinvenuti, come detto, in via Cairoli all'altezza della chiesa di San Filippo, a Gubbio.