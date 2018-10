"Caso Astaldi, settore edile a rischio"

Un migliaio di lavoratori che rischiano lo stipendio, cinque grandi aziende di costruzioni in sofferenza di liquidità, decine di fornitori dell’indotto che ugualmente sono in sofferenza e i cantieri della Perugia-Ancona sul tracciato marchigiano in stand by. Sono questi i numeri pesantissimi legati alla questione Quadrilatero e soprattutto al concordato preventivo in continuità presentato dalla Astaldi al tribunale di Roma messi sul piatto dall’Ance, la categoria dei costruttori di Confindustria. “E’ da tempo che segnaliamo problemi - spiega il presidente dell’Ance Stefano Pallotta - ma nessuno si è interessato della situazione Astaldi fino ad oggi. Non ci hanno mai ascoltato - accusa ancora il numero uno dei costruttori - : mai affrontato il problema delle aziende che lavorano per la Quadrilatero”.

