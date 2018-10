Il Piatto di Sant'Antonio senza segreti

C’era il pubblico delle grandi occasioni alla presentazione del programma del Piatto di Sant’Antonio 2019 (guarda le immagini), eventi cominciati dal mese di settembre e in scena fino a gennaio per onorare il Santo Patrono di Santa Maria degli Angeli e ricordare il miracolo compiuto dal protettore degli animali di Assisi. Il Piatto, che si celebra nel mese di gennaio nella cittadina della Porziuncola, è un fioretto perpetuo in memoria di quando, intorno al 1860 scoppiò una grave epidemia, che colpì in particolar modo proprio quei cavalli. A presentare il ricco programma di iniziative sono stati i Priori Serventi 2019 – il presidente Pietro Ronca, con Alessio Abbati, Fabrizio Bistocchi, Alessio Castellani, Eros Famiani, Francesco Lanari, Hernan Diego Mendez, Elia Moccaldo, Giulio Passerini, Paolo Sorbelli, Luigi Tardioli e Pietro Tosti – insieme al sindaco Stefania Proietti il 6 ottobre all'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli. Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente dell’Associazione Priori del Piatto di Sant'Antonio Abate Antonio Russo, Giovanni Zavarella e le dame dei Priori Serventi 2019, oltre ai rappresentanti di varie associazioni locali.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI DOMENICA 7 OTTOBRE