Rampa d'emergenza e rischio ingorghi per i lavori sul viadotto

Spunta la seconda rampa di emergenza sul cantiere del viadotto di raccordo tra E45 e Perugia Bettolle. I lavori sul calcestruzzo deteriorato dei piloni andranno avanti fino a metà novembre e dovrà essere chiusa la rampa di accesso principale. Così per evitare ingorghi (tra il 18 e il 29 ottobre c'è Eurochocolate) i tecnici Anas hanno progetto una nuova rampa, che sorge sulle ceneri del vecchio tracciato vicino all'ex distributore chiuso anni or sono. Gli escavatori sono già al lavoro. Intanto problemi al cemento dei pioni vengono segnalati anche sul viadotto Ellera: Anas assicura che non comportano problemi alla staticità dell'opera. I lavori di risanamento sono stati programmati per il 2019.

Servizio completo nell'edizione del 2 ottobre del Corriere dell'Umbria a cura di Alessandro Antonini