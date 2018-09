I vigili urbani incontrano il sindaco Romizi

Settimana decisiva per il proseguo della vertenza della polizia municipale. E' fissato per martedì alle 12.30 a Palazzo dei Priori l’incontro con il sindaco Andrea Romizi. Gli esiti del faccia a faccia saranno determinanti per capire la linea che la polizia municipale intenderà seguire dopo che, giusto una settimana fa, in extremis aveva bloccato l’assemblea che rischiava di mettere a rischio il corretto svolgimento della Grifonissima e della fiera di San Sisto. Il malcontento degli agenti si trascina ormai da mesi ed è riconducibile anche alla decisione della giunta comunale di tagliare, in parte, le risorse del progetto “Perugia sicura” di 268 mila euro, con una conseguente diminuzione dei servizi sul territorio, come i controlli con l’etilometro o l’assenza di una doppia pattuglia nei turni della domenica. Ma non è solo questo. Le rsu lamentano una forte distanza dell'amministrazione comunale da quelle che sono le problematiche che il personale è chiamato ad affrontare ogni giorno.