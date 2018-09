Angelantoni conquista gli inglesi

Tecnicamente si chiama camera termovuoto, in pratica è un ambiente chiuso, più o meno grande con strumentazione di altissimo livello che, ricreando le condizioni dello spazio, permette di testare i satelliti. Nel mondo diverse aziende la realizzano ma poche raggiungono livelli altissimi come quelli dell’Angelantoni di Massa Martana che, proprio in questi giorni ha vinto una commessa per la realizzazione ad Harwell nell'Oxfordshire della più grande camera termovouoto della Gran Bretagna e una delle più grandi d’Europa.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 29 SETTEMBRE 2018