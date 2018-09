Furti in abitazione, è di nuovo allarme

E’ di nuovo allarme furti in abitazione. Le frazioni perugine di Ponte Pattoli, Casa del Diavolo e Villa Pitignano negli ultimi giorni sono finite nel mirino dei ladri. E i residenti adesso hanno paura nonostante siano loro stessi a evidenziare che i controlli di polizia e carabinieri sono costanti e ripetuti. I banditi entrano in azione in una fascia oraria particolare, quella che va dalle 19 alle 22. Il sospetto è che ad agire sia una banda ben organizzata, gente che prima di muoversi studia i movimenti e gli orari della vittima di turno.