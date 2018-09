Gattini salvati da morte certa cercano famiglia

Abbandonati e ritrovati in condizioni estreme. Sono tre, due dei quali cercano ancora casa, i gattini abbandonati sulla strada vicino al vecchio centro commerciale di Nocera Umbra. Gli animaletti sono stati curati dalla veterinaria Emma Baiocco poiché presentavano ferite infestate da vermi e ora attendono di essere adottati. Già in altre occasioni, insieme al gruppo Balto, la dottoressa Baiocco è intervenuta per salvare altri felini e con l’aiuto di alcuni volontari è riuscita a trovargli una sistemazione evitando che morissero di fame o in incidenti stradali. Gli episodio segnalati sono diversi e in alcuni casi gli animali, soprattutto cuccioli, sono stati lasciati in mezzo a strade, nei cassonetti o nelle vicinanze di ambulatori veterinari. L'anno scorso, con la collaborazione del gruppo Balto, è stata organizzata una raccolta fondi per l’acquisto del materiale necessario per poter realizzare una mega cuccia in legno per i gatti del centro storico. La dottoressa non ammette giustificazioni per questo tipo di azioni, ricorda che l’abbandono di animali è un reato e lancia un appello per le adozioni: “In un paese civile gli animali vengono rispettati”. Per chi fosse interessato ad adottare uno dei gattini salvati può contattare direttamente l’ambulatorio veterinario di Sandro Bianchini al numero 075 916887.