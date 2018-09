Prese le 3 belve della rapina in villa a Lanciano

***NOTIZIA IN RETE dalle ore 10.15 ***

Sono stati arrestati 3 dei 4 presunti rapinatori che hanno assaltato una villa a Carminello di Lanciano (Chieti) e massacrato i proprietari. Lo si apprende nella mattinata del 26 settembre 2018 da fonti del ministero dell'Interno. Si tratta di 3 rumeni.

- Ore 10.25: Si apprende che i 3 arrestati sono sotto interrogatorio e che l'operazione che ha portato al loro arresto è stata condotta da carabinieri e polizia.

- Ore 10.30: Alla cattura manca il quarto componente della banda, un uomo che è ritenuto il capo della banda che sarebbe riuscito a sfuggire all'arresto. L'uomo sarebbe ora in fuga. Ricerche sono in corso soprattutto in Puglia, dove si sospetta si sia diretto.

- Ore 10.34: Si apprende che il ricercato è un uomo di nazionalità italiana. Sarebbe stato lui a comandare il gruppo dei componenti della banda e sarebbe l'uomo che ha tagliato il lobo dell'orecchio alla moglie del proprietario della banda.

- Ore 10.38: Sembra che a dare una svolta alle indagini sia stata la testimonianza di qualcuno che ha riconosciuto le descrizioni fatte degli uomini della banda dalla famiglia Martelli e dalla vittima di un'altra rapina avvenuta in passato in maniera analoga.

- Ore 10.51: TgCom24 riferisce di aver appreso che la banda stava per fuggire all'estero e che agli arrestati è stato trovato addosso denaro contante per 3.400 euro.

- Ore 11.21: I tre arrestati sarebbero parenti tra loro: due fratelli e un cugino. Uno di loro è stato catturato dopo un rocambolesco inseguimento in auto conclusosi a Costa di Chieti.

Il fatto

La rapina in villa è stata messa a segno domenica 23 settembre 2018 in pieno stile 'Arancia Meccanica' in provincia di Chieti. Intorno alle 4 i malviventi sono entrati nella casa di Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell'associazione Anffas, e della moglie Niva Bazzan. E prima di andare via hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro della donna.

"Faremo di tutto per arrestare i colpevoli e farli marcire in galera, non si può vivere con paura anche in casa propria", era stato il commento a caldo del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Dalle prime ricostruzioni della polizia, i ladri hanno divelto una grata che da sulla taverna dell'abitazione e attraverso questo passaggio sono riusciti ad accedere ai piani superiori. Proprio in casa avrebbero trovato l'utensile, una specie di piccola roncola, con cui hanno ferito la padrona di casa. I malviventi hanno avuto gioco facile: hanno sorpreso marito e moglie nel sonno, li hanno legati con delle fascette di plastica e li hanno malmenati per poi farsi consegnare le carte di credito e i bancomat. Poi hanno messo a soqquadro la villa, senza risparmiare la stanza del figlio della coppia, disabile, che però non hanno toccato.

La banda con ogni probabilità puntava alla cassaforte che però la famiglia Martelli in casa non aveva. E proprio da questa scoperta sarebbe scattata la violenza. Per due ore il medico e la moglie sono rimasti in balia dei malviventi. Mentre uno di loro è rimasto a casa con i due ostaggi, altri tre sono andati con l'auto della donna, una Nissan Yaris bianca, allo sportello della banca più vicina per prelevare quanti più contanti possibile (circa 1.600 euro in totale). Subito dopo sono tornati alla villa e sono scappati con l'altra macchina della famiglia, una Fiat Sedici.

Il medico è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme solo alle 6 di mattina. Ad accorrere per primo è stato il fratello di Martelli, Alfredo, che abita nella villa vicina. Il chirurgo e la moglie sono stata poi portati in ospedale a Lanciano, dove gli specialisti stanno operando la donna, nel tentativo di riattaccarle il lobo. Sulla vicenda hanno subito cominciato a indagare gli agenti della Squadra Mobile di Chieti e del commissariato di Lanciano.

"Quel film, 'Arancia meccanica' forse fa ridere in confronto a quello che hanno fatto alle persone, anche perché c’era un ragazzo disabile e hanno frugato anche nella sua stanza. Fortunatamente non lo hanno toccato", ha detto il fratello del chirurgo, Alfredo. "Non mi sento tranquillo nonostante ho i cani e sono in forze. Non si sente tranquillo nessuno", ha aggiunto sottolineando che nella zona ci sono stati diversi episodi simili e tanti vicini sono stati costretti "a mettere inferriate e telecamere, ma non servono a niente - ha concluso -. I ladri sono incappucciati e dopo che è successo il fatto non si può più fare niente".

Un fatto analogo era già accaduto, in zona, nelle settimane precedenti. Il commerciante Massimiliano Delle Vigne era stato pestato nella sua villa a Santa Maria Imbaro, alle porte di Lanciano.