Lavori eseguiti male sul viadotto Genna, vanno rifatti

Lavori eseguiti male, è tutto da rifare. Per buona pace degli umbri che transitano sul raccordo Perugia-Bettolle sono in vista nuovi disagi perché l’intervento sul viadotto Genna che è andato avanti, a singhiozzo per diversi anni e solo per quanto riguarda le barriere è costato 1,2 milioni, deve essere rifatto. A darne notizia è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Giuseppe Chianella rispondendo al question time del consigliere di Fratelli d’Italia Marco Squarta che chiedeva spiegazioni sui “protrarsi dei lavori di miglioramento del raccordo”.

