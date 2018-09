Temperature in picchiata in tutta l'Umbria, ma tornerà il caldo: ecco quando

Già nella serata di lunedì 24 settembre 2018 le temperature sono notevolmente scese in tutta l'Umbria. Complice un forte vento da Nord che ha cominciato a spazzare tutta la regione causando anche qualche danno nel Folignate.

I meteorologi annunciano che martedì 25 settembre, mercoledì 26 e giovedì 27 le temperature continueranno a scendere, soprattutto nei valori minimi che - giovedì 27 - potrebbero anche avvicinarsi, nelle ore notturne, ai 3 - 4 gradi centigradi in pianura.

In particolare le escursioni termiche (le differenze ciò tra temperature massime e temperature minime) potrebbero essere anche molto elevate (si temono sbalzi nella stessa giornata anche di oltre 20 gradi centigradi)

La bella notizia è che non ci saranno precipitazioni (salvo cambiamenti dell'evoluzione in corso) il sole continuerà a splendere almeno fino a lunedì - martedì 2 ottobre. E c'è anche la previsione che il caldo - almeno nelle ore diurne - possa tornare a farsi sentire, con massime anche di 28 gradi previste già per venerdì 28 settembre per proseguire tra i 25 e i 26 gradi fino a domenica 30 settembre.

Poi da lunedì 1 ottobre la situazione dovrebbe stabilizzarsi con massime attorno ai 23 e le minime sui 12 gradi in pianura.