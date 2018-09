Cento candeline per nonna Maria, detta "Pranzetta"

Una vita straordinaria che oggi, 24 settembre, raggiunge il traguardo delle cento candeline. E’ festa grande per le famiglie Italiani e Fiorelli che oggi festeggiano il compleanno di Francesca Maria Fiorelli. E oggi a farle gli auguri ci saranno tutti, persino il vescovo monsignor Domenico Sorrentino. Cento anni e non sentirli! Si potrebbe proprio dire così per nonna Maria che, qualche giorno fa, mentre riposava sul letto, con gli occhi chiusi, il volto radioso rispondeva così al nipote Gianpiero che le chiedeva cosa stesse pensando: “Penso alle cose belle dell’avvenire, lasciami stare ancora un pochino che non ho ancora pensato a tutte le cose belle”. Al tempo tutti la chiamavano la “Pranzetta” per le sue doti nell’organizzare pranzi per compleanni, matrimoni e i grandi lavori di campagna.

