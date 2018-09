E' scontro sulle guardie venatorie

Alla vigilia della seduta di palazzo Cesaroni riservata al question time, in attesa che l’assessore Fernanda Cecchini fornisca in aula le informazioni richieste da Emanuele Fiorini, su numero e ruolo delle guardie volontarie venatorie che operano in Umbria, all’interrogazione del consigliere della Lega “risponde”, sui social il Wwf. Che va al contrattacco: delle circa 600 guardie volontarie nominate dalle associazioni venatorie, degli agricoltori e ambientaliste, solo una cinquantina sono indicate da queste ultime. Il dibattito si accende con Libera Caccia che chiede di verificare la legittimità del loro operato e dei fondi pubblici che percepiscono per le loro attività.

