Tragedia nel Pollino: 8 morti, 5 dispersi

Ci sono almeno cinque dispersi (e alcuni potrebbero essere bambini) nella tragedia avvenuta il 20 agosto 2018 nel parco Pollino, in Calabria, dove 8 persone sono morte per la piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. In particolare, sul canyon erano presenti due gruppi di 18 escursionisti per un totale di 36 persone. Di queste 23 sono state portate in salvo mentre otto sono state trovate morte dai soccorritori, cinque quelle che dunque mancano all’appello. Naturalmente non si può escludere che sul torrente fossero presenti altre persone non accompagnate da guide.

«Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ’fai-da-tè. È una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti». Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, interpellato da LaPresse, sullo straripamento del torrente.