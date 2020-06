Settimana cruciale per la scuola. Oggi si insediano le commissioni per la Maturità mentre sono in corso anche gli esami di terza media con la discussione online delle tesine. L’esame di Stato coinvolge 54 istituti superiori della regione. Lunedì mattina si riunisce la Commissione d’esame composta da sei docenti, tutti interni, che hanno seguito i maturanti nel corso dell’anno scolastico, ad eccezione del presidente, un esterno designato dal ministero. Sono più di settemila gli studenti umbri chiamati a sostenere la prova. La commissione dovrà procedere con l’estrazione della classe e della lettera dei cognomi di chi farà per primo l’esame e quindi stilare il calendario dei colloqui, massimo cinque per giornata. Si comincerà da mercoledì. Colloqui molto più lunghi del solito, circa 60 minuti.