L’Imu pesa di più a Terni che a Perugia ma sugli immobili di lusso è il capoluogo di regione a primeggiare. E’ quanto emerge dal rapporto elaborato dalla Uil per il 2020 alla vigilia della scadenza del pagamento della prima rata dell’imposta nata dalla fusione Imu-Tasi. Lo studio è basato sui costi rapportati ad una abitazione con rendita catastale derivante dalla media ponderata delle abitazioni ubicate nei due capoluoghi di provincia sulla scorta dei dati dell’Agenzia delle Entrate. Mentre a Perugia l’acconto Imu medio è pari a 425 euro equivalente ad un saldo di 849 euro, a Terni il balzello arriva a 443 euro (peraltro da pagare entro la giornata didomani) per un saldo annuo equivalente a 885 euro. Ciò significa che un proprietario ternano dovrà sborsare 36 euro in più rispetto al suo omologo residente nel capoluogo regionale. Opposta la situazione che riguarda l’imposizione sugli immobili di lusso, in questo caso a primeggiare è Perugia che su base annua si dovranno sborsare ben 3582 euro, una cifra ben superiore ai 1968 euro dei ternani: 1614 euro in più.