Atti vandalici a Terni, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno 2020.

Cestini divelti, quadri elettrici smontati e spazzatura abbandonata in giro.

Un weekend da dimenticare dal punto di vista ambientale e civico per il centro città, in particolare per la zona dei giardini della Passeggiata e largo Ottaviani.

Proprio nell’area verde domenica mattina residenti, forze dell’ordine e tecnici dell’amministrazione comunale si sono accorti dei danni provocati probabilmente la notte precedente da persone sicuramente con scarso senso civico. Tra il verde ecco spuntare delle sedie, che sarebbero di un locale distante dal parco, cestini rovesciati e staccati dalle proprie postazioni.

Non solo, ma nelle via limitrofe, ecco anche bottiglie di vetro e bicchieri di plastica abbandonati nelle aiuole o lungo il percorso pedonale di largo Ottaviani.

A segnalare sui social lo stato di degrado alla Passeggiata il consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi: “Lasciata scoperta la chiusura notturna, dopo il periodo Covid chiusura del parco alle 20 da personale volontario. Da due settimane siamo ancora in attesa della partenza dell’annunciato servizio in accordo con l’associazione collegata alla Ternana calcio. Prima di annunciare le cose....”.