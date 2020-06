Si attende l'esito dell’autopsia, che verrà eseguita a Perugia, per dire come e perché sia morta la 53enne ternana, il cui cadavere è stato trovato sabato mattina all'interno di una derivazione del canale Cervino, fra gli orti situati tra i palazzi di Cospea e strada Santa Filomena. (Leggi)

La prima ipotesi, legata alla zona del ritrovamento, alla conoscenza della vittima da parte delle forze di polizia e all'assenza di evidenti segni di violenza sul corpo - comunque in acqua da qualche giorno - resta quella del malore, forse legato a un'overdose, che avrebbe causato la caduta della 53enne nel canale.

Ma non si tratta dell'unica opzione al vaglio degli inquirenti, ovvero la procura di Terni, nella persona del pm Marco Stramaglia, e la squadra mobile coordinata dal dirigente Davide Caldarozzi. Che vogliono vederci chiaro, anche alla luce di alcuni elementi che ancora stridono con la ricostruzione ritenuta allo stato più plausibile.

Due su tutti: l'assenza di segnalazioni relative alla scomparsa della 53enne, nonostante fosse sparita da qualche giorno. E un prelievo bancario da lei stessa effettuato ad inizio giugno. Una disponibilità di soldi non particolarmente ingente ma che potrebbe non essere passata inosservata a chi frequentava la donna.

Il primo obiettivo di chi indaga è, in ogni caso, sgomberare il campo da qualsiasi dubbio.

Anche per questo i tempi previsti per l'autopsia saranno ristretti, rapidi, in modo da capire che piega possa prendere l'indagine. Che potrebbe concentrarsi su eventuali spacciatori e la cessione di una dose rivelatasi poi mortale, oppure essere anche più ampia. Confine che, allo stato, non può essere ancora circoscritto in maniera definitiva.

Fra gli elementi raccolti ci sono anche le testimonianze di chi aveva notato la donna, nei giorni scorsi, uscire da quegli stessi spazi verdi in cui è stata poi ritrovata senza vita. In compagnia di qualcuno.