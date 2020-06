Ravanelli, contatto con l'Olympique Marsiglia: "Vi spiego tutto"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus che giocò nel Marsiglia dal 1997 al 1999, contattato da «L’Équipe du Soir», ha confermato il suo desiderio di entrare nell’organigramma del club di Marsiglia e nel ruolo di direttore sportivo. «Ho sempre detto che ero interessato a tornare a Marsiglia un giorno. Tutti sanno che amo questa città, i tifosi e il calcio che si gioca in Francia, molto vicini al calcio italiano in termini tattici e fisici. Per me sarebbe molto importante tornare a Marsiglia un giorno.», ha dichiarato come riporta L’Equipe. «Non sono un candidato per questa carica (ds, ndr) ma Jacques-Henri Eyraud sa da molto tempo che vorrei tornare a Marsiglia. Se vuole darmi l’opportunità di lavorare per l’OM, sono sempre disponibile. Ma non voglio prendere il posto di nessuno, voglio portare la mia esperienza e la mia mentalità, perché a Marsiglia sono stato apprezzato non solo come giocatore, ma anche come uomo», ha aggiunto.