Il Coronavirus ha fatto un'altra vittima in Umbria, per l'esattezza un uomo della provincia di Terni.

A darne notizia è l'azienda ospedaliera Santa Maria che informa come, intorno alle 19 del 13 giugno 220, all'ospedale di Terni sia deceduto un uomo di 83 anni di Guardea.

Pochi giorni fa l'anziano era stato trasportato al Pronto soccorso per una patologia neurologica.

Sottoposto a tutti gli accertamenti anche legati alla pandemia, l'uomo era risultato positivo al Covid al test eseguito in ingresso.

Era stato quindi ricoverato in isolamento al servizio Obi (Osservazione breve intensiva) come paziente in carico della Neurologia.

Nel tardo pomeriggio di sabato, come detto, è avvenuto il decesso.

