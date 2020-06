“Godetevi in pieno la bellezza dei Prati di Stroncone, ma rispettate le regole e la natura”.

Giuseppe Malvetani, sindaco di Stroncone, lancia l’appello ai frequentatori che da alcuni giorni hanno iniziato ad affollare il suggestivo altopiano alle pendici del monte Macchialunga.

Dopo il via libera post quarantena c’è stato un vero e proprio assalto. Sono soprattutto ternani e turisti giornalieri invogliati dagli ampi spazi all’aria aperta i più assidui frequentatori dello storico ritrovo che da sempre tiene banco nelle mete di tanti che d’estate cercano un po’ di refrigerio o vogliono farsi una passeggiata in mezzo alla natura.

Di fatto quest’anno la stagione ai Prati di Stroncone è iniziata in anticipo. Complice anche l’emergenza Covid, che ha portato molti a preferire le località turistiche della zona, facendo registrato un numero di presenze molto superiore alla media degli ultimi anni. Malvetani ha così deciso di anticipare l’apertura dei parcheggi gratuiti e dare il via ai mercatini locali, normalmente previsti dal mese di luglio. Ma il patto è chiaro: sarà obbligatorio riportare a casa i rifiuti prodotti e differenziarli correttamente.

Sì dunque ai picnic, poi però si dovrà pulire l’area. Sull’abbandono dei rifiuti non si transigerà.

“Il comando dei carabinieri forestali - precisa Malvetani - ha già dato la massima disponibilità per l’effettuazione dei controlli. Ricordo che l’attività del comando, negli ultimi mesi, ha portato all’elevazione di diversi verbali per un totale di circa 3.000 euro. I turisti dovranno quindi rispettare l’ambiente”.

Già dai primi giorni del suo insediamento Malvetani ha messo in campo una campagna di comunicazione per la tutela dell’ambiente attraverso l’apposizione di cartelli e anche con la distribuzione ai turisti di volantini informativi.

“Mi auguro – afferma - che chi ama questo nostro territorio comprenda questa scelta. Vista la situazione particolare e l’alto numero di presenze – aggiunge - abbiamo deciso di mettere a disposizione le aree di parcheggio anticipatamente rispetto agli scorsi anni. Anche quest’anno, come già la scorsa stagione, i parcheggi saranno gratuiti”.

Si potrà parcheggiare nelle aree delimitate dalle strisce blu e nelle aree a prato specificamente indicate. Non si potrà quindi parcheggiare ovunque altrimenti scatteranno le multe. I controlli saranno intensificati. Anche il mercatino del fine settimana e quello dei produttori agricoli, in passato previsti dal mese di luglio, sono stati anticipati per offrire ai turisti una maggior quantità di servizi.

Chi si recherà ai Prati potrà godersi gratuitamente una delle zone più belle e suggestive dell’Italia centrale e rilassarsi, ma nel preciso rispetto delle prescrizioni previste dalle normative sul Covid, dunque niente assembramenti e gel igienizzanti al seguito.