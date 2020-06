Una donna è stata trovata morta in un canale nella zona di strada Santa Filomena, a Terni.

E' successo nella tarda mattinata di sabato 13 giugno 2020.

Ad accorgersi della tragedia un agricoltore della zona, che aveva notato come l'acqua del canale Cervino, che abitualmente utilizza per l'irrigazione dei campi, non scorreva come d'abitudine.

A quel punto ha dato l'allarme e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo ormai senza vita della donna, che galleggiava nel canale stesso.

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell'ordine perché legata alla tossicodipendenza.

La prima ipotesi è che possa essere caduta nell'acqua a seguito di un malore.

Sul posto sono arrivati anche gli investigatori della squadra mobile della questura di Terni che hanno avviato le indagini per risalire all'esatta dinamica della tragedia.