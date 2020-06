Coronavirus in Umbria, vanno all'ospedale e scoprono di aver il Covid

L’Umbria non era più abituata a vedere numeri diversi dallo zero o dall’uno nella casellina “nuovi positivi” al Covid 19. E invece, ieri, quella casellina riportava il valore di tre. Si tratta di tre nuovi contagiati individuati inizialmente tramite test sierologico e poi confermato da tamponi. In particolare sono due persone risultate positive al momento del loro ingresso al pronto soccorso degli ospedali di Terni e di Foligno. Entrambi, dopo l’esito del test, sono stati ricoverati nelle strutture dedicate ancora ai malati Covid. Mentre il terzo nuovo contagiato è un uomo di Città di Castello la cui zia - e sta tutta qui la particolarità del caso - era stata gravemente malata di Coronavirus. Ma questo era accaduto oltre due mesi fa. E nel frattempo quest’uomo che ora risulta positivo non ha sviluppato alcun sintomo. Ha fatto di sua iniziativa il test sierologico privatamente e poi è stato sottoposto al tampone che ha confermato la sua positività. Al momento è in isolamento domiciliare, così come si trovano in quarantena i suoi familiari, la moglie, due figli e alcuni conoscenti. A città di Castello, già altre due persone, erano risultate positive dopo lo screening fatt con un sierologico in un centro privato.





