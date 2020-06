Un torrente ha straripato, un vero e proprio fiume d'acqua si è riversato lungo la strada e tre persone, a bordo di un'auto, sono state travolte.

E' successo nella notte di martedì 9 giugno 2020 a Sambucetole, nella zona di Amelia, in provincia di Terni.

I tre in difficoltà sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco di Terni ed Amelia, cui si sono rivolti per una disperata richiesta di aiuto visto che la macchina era letteralmente in balia del fiume d'acqua arrivata sulla strada.

Il salvataggio è stato portato a termine con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali) ed è stato particolarmente difficile e pericoloso a causa della forte corrente.

Già nel pomeriggio di lunedì 8 giugno i vigili del fuoco erano intervenuti per allagamenti nel territorio di Avigliano Umbro, in particolare a Sismano. (Leggi dello straripamento del torrente Naja)