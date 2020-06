Frane, allagamenti e alberi caduti.

Sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco di Terni e di Amelia per il maltempo, nel pomeriggio di lunedì 8 giugno 2020. Particolarmente colpita la zona di Avigliano Umbro e Sismano dove è anche straripato il fosso Naja, proprio al confine dalle province di Terni e Perugia, per l’esattezza il territorio comunale di Todi.

L’acqua è uscita dagli argini del torrente ed ha dapprima invaso alcuni terreni agricoli, fino però ad arrivare lungo la strada di Sismano.

Qui è stato bloccato il traffico per mettere in sicurezza il tratto, grazie ai volontari della Protezione civile di Collesecco che hanno fermato il traffico in attesa dell’arrivo delle carabinieri e degli stessi vigili del fuoco.

