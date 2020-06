Gubbio, Giammarioli: "Ora la prima mossa spetta a Torrente"

“Ho già parlato con Notari. Adesso dobbiamo incontrarci. Solo a lui spetta l’onore e l’onere di darci la linea guida, la direttiva, l’obiettivo. A me il compito di rispettare il budget e costruire la squadra secondo le indicazioni dell’allenatore. Il rispetto di ruoli e competenze sono la base di una organizzazione efficiente, professionale, seria”. Così Stefano Giammarioli, direttore sportivo del Gubbio, subito dopo la conclusione ufficiale della stagione, a seguito della decisione del consiglio federale.

Notari ha detto che si è stufato di salvarsi all’ultima giornata e che, in previsione della riforma e del probabile doppio girone di Serie B, vuole un Gubbio in grado di provare ad essere protagonista.

“Si può fare”. Servono giocatori forti. “La prima mossa spetta al tecnico Torrente che, dopo aver parlato con il presidente, dovrà fare l’elenco dei confermati. Giocatori forti? Arriveranno e nel pieno rispetto del budget”.