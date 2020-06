Ternana, Bandecchi non è contento: "I play off in gara secca non mi piacciono"

“Mi aspettavo di fare la finale di Coppa Italia e così sarà. Ora spero di iniziare i playoff il più tardi possibile. Però devo ammettere di non apprezzare i passaggi del turno senza una vincitrice netta al termine delle partite. Il format prevedeva gare di andata e ritorno per sancire sul campo la squadra più forte. Hanno fatto questa scelta e ne prendo atto, però non capisco perché ancora una volta sia rimasto il concetto dell’avanzamento tramite altri parametri che non siano il puro calcio giocato. Così si avranno comunque squadre con vantaggi e svantaggi, situazione che non mi piace". Così Stefano Bandecchi, presidente della Ternana dopo l'ufficializzazione della ripartenza in serie C.