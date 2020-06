Rapina in banca a Terni, due banditi si portano via circa 70 mila euro.

E' successo intorno alle 16 nella filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Lungonera Savoia.

I malviventi hanno minacciato il personale presente - una decina di persone direttore compreso - ed hanno chiuso tutti nel bagno. Poi si sono portati via i contanti presenti all'interno dello sportello Bancomat e sono fuggiti a piedi in direzione via Alberto Mario.

Il modus operandi ricorda quello di un colpo messo a segno a danno della stessa filiale nell'aprile del 2019, rapina che in quel caso aveva fruttato un maxi bottino di 130 mila euro.

Sul posto sono subito intervenute le Volanti della questura di Terni e gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente, Davide Caldarozzi.

